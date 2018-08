Incidente mortale sulla Statale 7: una vittima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLA CASTELLI - Ancora tutta da chiarire la dinamica del sinistro verificatosi nella tarda mattinata di oggi sulla Statale 7 nei pressi dello vincolo per Villa Castelli costato la vita al 74enne di Ceglie Messapica Nicola Venerito, deceduto nel primo pomeriggio all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Venerito era a bordo della sua auto, una Fiat Uno quando, per cause ancora in corso di accertamento, è entrato in collisione con una Peugeot 308 condotta da un 44enne di Brindisi.Sul posto, i mezzi del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana. Ad avere la peggio è stato proprio l’anziano che, nel primo pomeriggio, è deceduto in ospedale a causa delle ferite riportate. Ricoverato, ma non in pericolo di vita, il conducente della Peugeot. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Francavilla che, sul posto, hanno eseguito i rilievi del caso.