Caduto da una scala durante i lavori in un cantiere: elettricista in fin di vita

Si sono aggravate le condizioni di Andrea Santorsola, 32 enne di Oria, che ieri intorno alle 9 è rimasto vittima di un incidente sul lavoro: è precipitato da una scala in un cantiere edile. L’elettricista era al lavoro in contrada Palmitella in agro di Mesagne quando ha improvvisamente perso l’equilibrio ed è cascato battendo la testa. Soccorso, è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Brindisi, dove tuttora si trova.

Ore di angoscia

Prima il pronto soccorso, poi la neurochirurgia con un delicato intervento chirurgico, infine la rianimazione. Il trauma cranico commotivo è però stato molto importante e nella mattinata di oggi le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate, tanto purtroppo da spingere i medici ad avviare gli accertamenti per la dichiarzione di morte cerebrale. Familiari e conoscenti pregano per lui. È molto conosciuto dalla comunità perché è anche vice presidente dell’Oratorio Sing Don Bosco, un posto che frequenta da quando aveva 14 anni. Sull’incidente occorsogli indagano i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Brindisi e anche lo Spesal dell’Asl ha acquisito informazioni. Santorsola era all’opera per una ditta edile con sede a Mesagne.