Incidente stradale in moto a Roma: morto 30enne di Francavilla

Era originario di Francavilla Fontana il 30enne Marco Filomeno, morto ieri mattina (domenica 26 maggio) intorno alle 9 a seguito di un incidente in moto a Roma. Per cause ancora da accertare, la sua Yamaha si è scontrata con una Fiat Tipo - guidata da un 49enne - lungo la via del Mare a Tor di Valle. Filomeno, residente al Laurentino, si era trasferito da diverso tempo nella capitale, era un noto bartender con esperienze in prestigiosi locali come il Gambrinus di Ostia (sul litorale). È stato anche impiegato di Zetema, società del Comune, addetto alla sicurezza per Aeroporti di Roma e ha lavorato per l'Albergo del Senato al Pantheon.



Sin da giovanissimo, dopo il liceo Primo Levi (a Roma), si era dato un gran daffare. Capì subito che la lingua inglese gli avrebbe dato una marcia in più, poi si gettò a capofitto nel settore del turismo e della ristorazione, tanto da essere diventato nel tempo uno dei più bravi bartender - e a Roma è pieno - grazie al suo impegno e alla sua passione. Oltre al lavoro, amava le due ruote, viaggiare e giocare a calcetto con gli amici.