Si ribalta con l'auto sulla provinciale: muore un 33enne

Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 18.30, sulla provinciale che collega Brindisi a San Vito dei Normanni, all'altezza della rotatoria per Serranova. Amedeo Parisi, un 33enne di San Vito dei Normanni è morto sul colpo, a nulla sono valsi i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. L'auto su cui viaggiava, una Fiat Punto, si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. Sembra che il giovane abbia perso il controllo dell'auto dopo aver abbattuto un segnale stradale. La vettura si è poi ribaltata dopo aver urtato un cordolo spartitraffico, schiacciando il conducente. Sul posto, oltre al personale del 118, anche una pattuglia della polizia locale di Brindisi.

Ultimo aggiornamento: 21:03

