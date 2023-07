Paura nel Bindisino, nonno e nipotina finiscono fuori strada

Incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla strada che collega San Donaci a San Pancrazio: una Fiat Panda con a bordo un uomo anziano e una bambina di 9 anni è uscita fuori strada per cause ancora da accertare. Nell'urto la bambina è inizialemte rimasta incastrata tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Brindisi per liberarla. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 giunto sul posto insieme alla polizia locale di San Donaci. Le loro condizioni non sono ritenute gravi.