È di un morto e sei persone ferite il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla statale 379 Bari-Brindisi, all'altezza di Rosa Marina, in direzione Brindisi. Coinvolte due auto e un pulmino a sei posti: tutti gli occupanti del pulmino, proveniente da Bari, sono feriti, sebbene in modo non grave, mentre la persona deceduta, un 58enne di Ostuni, era il conducente una delle due auto.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati