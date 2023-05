Rino Romano, l'incidente mortale sulla statale. Fatale l'impatto in sella al suo scooter

Tragico incidente stradale sulla statale 379 che collega Brindisi a Bari all'altezza, dell'uscita Casale, zona nord del capoluogo brindisino. Secondo una prima ricostruzione uno scooter - modello Benelli 150 - è andato a sbattare contro la barriera centrale della strada. Il conducente delle due ruote, un 41enne, Rino Romano, brindisino, è morto dopo lo schianto.

A causa dell'incidente, la strada statale 16 “Adriatica” è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione nord, a Brindisi. Sul posto il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata allo svincolo di Brindisi Centro, e per il ripristino della normale circolazione.