Incidente lungo la provinciale: tre feriti in ospedale

ORIA - È di tre feriti il bilancio di un incidente che si è verificato ieri sera, poco dopo le 20,30, lungo la strada provinciale di collegamento tra Oria e Torre Santa Susanna, in prossimità della svolta per il Santuario di San Cosimo alla Macchia, in agro oritano. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana, due auto, una Fiat Bravo e una Ford Fiesta, sarebbero state coinvolte in un violento schianto. L'incidente è accaduto poco dopo le 20.30.

I soccorsi

Nell'impatto sono rimaste ferite tre persone, dapprima assistite da alcuni automobilisti di passaggio e quindi soccorsi dagli operatori del Servizio 118, giunti sul posto insieme a una squadra dei vigili dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla. Le condizioni dei feriti non sono apparse gravissime, ma comunque tali da necessitare il trasferimento al pronto soccorso ed il successivo ricovero all'ospedale Perrino di Brindisi, per le cure e gli ulteriori accertamenti, avendo riportato traumi cranici e agli arti. L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di mettere in sicurezza le auto e il tratto della provinciale interessato dall'incidente. Indagini sono in corso per stabilire l'esatta dinamica dello schianto e risalire alle eventuali responsabilità. Stando alle prime ipotesi, potrebbe essersi trattato di un tamponamento. Il traffico è rimasto a lungo bloccato, per consentire i soccorsi ed i successivi rilievi da parte delle forze dell'ordine impegnate a chiarire quanto accaduto.