Incidente con la moto sulla provinciale: 16enne in fin di vita

BRINDISI - Tragico schianto lungo la provinciale. È ricoverato in prognosi riservata al Perrino di Brindisi, in pericolo di vita, un 16enne coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto sulla provinciale Ostuni-Cisternino poco dopo le 11:30.

I soccorsi

La caduta, in corso di accertamento per quanto attiene la dinamica, si è verificata a meno di 500 metri dal centro abitato di Ostuni. Sul posto, sollecitati dai primi automobilisti di passaggio, sono accorsi gli operatori del Servizio 118, che dopo le prime cure hanno accompagnato il ragazzino al pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi, dove poco dopo è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. La prognosi è riservata. Saranno gli agenti della Polizia locale, giunti sul luogo delll'incidente per i rilieivi insieme ai carabinieri, a chiarire le cause dello schianto. Nell'incidente non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. Preoccupano le condizioni di salute del minorenne, trasferito d'urgenza e in codice rosso nella struttura sanitaria del capoluogo.