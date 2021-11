Auto contro un albero: perde la vita una 25enne

Ancora sangue sulle strade della Puglia: dopo l'incidente di ieri sera sulla Brindisi-Lecce, che ha visto coinvolto una famiglia e che è costato la vita a un uomo, questa sera un altro mortale è avvenuto sulla strada che collega Oria e Cellino San Marco.

A perdere la vita una 25enne di Torre Santa Susanna. La sua auto una Citroen C3, per cause ancora da chiarire, è andata a sbattere contro un albero di ulivo, e per la ragazza non c'è stato niente da fare.

Sul posto i vigili del fuoco, gli operatori del 118 - che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza e gli agenti della polizia municipale di Mesagne.