Incidente mortale, pena sospesa La rabbia dei genitori di Matteo

Morì a vent'anni in un incidente d'auto. Chi era alla guida dell'auto fu trovato positivo all'alcool e alla droga. Condannato a due anni pena sospesa. Sono delusi e amareggiati i genitori di Matteo Machì, il giovane brindisino deceduto circa un anno fa a seguito di un brutto incidente stradale. Era la notte del 14 agosto scorso, vigilia di ferragosto, quando l'auto a bordo della quale viaggiava Matteo, 20 anni appena, si ribaltò sulla strada complanare che collega Bozzano al quartiere La Rosa di Brindisi.A bordo della vettura oltre a Matteo, seduto sul sedile posteriore, c'erano altri due ragazzi di 22 e 23 anni. Ad avere la peggio fu Matteo che morì praticamente sul colpo. Gli altri due giovani rimasero feriti e furono portati presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Una volta al pronto soccorso il conducente della vettura, un 22enne, fu sottoposto al test per verificare le sue condizioni fisiche. Il giovane risultò positivo all'alcool e alla droga e per questo indagato.A distanza di un anno dalla tragedia è arrivata la sentenza a carico del giovane 22enne che quella notte, dopo aver bevuto e assunto sostanze stupefacenti, si mise alla guida. Giovedì il Tribunale di Brindisi ha condannato il ragazzo a due anni pena sospesa e a quattro anni di sospensione della patente. In aula ad assistere, attoniti, alla pronuncia della sentenza i genitori di Matteo, Salvatore Machì e Lucia Gullotta, assistiti dall'avvocato Maurizio Salerno.«Quando il giudice ha pronunciato la sentenza io e mia moglie non potevamo crederci- racconta papà Salvatore-. Mio figlio è morto e chi quella notte era alla guida dell'auto è stato condannato a soli due anni pena sospesa. Senza considerare che potrà tornare a guidare tra quattro anni». La rabbia si mescola al dolore nel cuore di questi genitori che non accettano la sentenza pronunciata dal giudice e che ora vogliono ricorrere in appello.«Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita per colpa dell'irresponsabilità alla guida di un incosciente che si considera amico. Il responsabile ha avuto una condanna a due anni con pena sospesa- prosegue il padre del giovane Matteo- Come famiglia Machì siamo considerati dal Giudice Parte offesa ma con questa sua sentenza siamo stati offesi due volte, e la memoria di nostro figlio ucciso così due volte. Per noi la sua perdita è stata fatale che ha scolpito un grande solco nel nostro cuore spezzato e ferito pieno di dolore, ferita questa che non si rimarginerà mai e ancor di più per questa irriguardosa sentenza». Al dolore della perdita di un figlio si aggiunge anche il dolore di una bambina che crescerà senza un padre. Matteo Machì morendo ha lasciato una bimba di soli due anni che ora vive con i nonni.«Dio - conclude Salvatore Machì - sa cosa stiamo attraversando senza la presenza di mio figlio, in questo luttuoso periodo. Io prego Dio di vegliare, su di me, su mia moglie, mamma e nonna, e sulla sua piccola Francesca, che quotidianamente chiede sempre del suo papà. E di darci la forza di continuare a vivere soprattutto per poter crescere nel migliore dei modi la sua bambina come avrebbe voluto lui nel buon nome dell'amore e della giustizia».