Si ribalta col furgone al rientro a casa dopo il lavoro: muore una donna di 46 anni

Tragico incidente stradale questo pomeriggio lungo la strada provinciale numero 9 che collega la ex statale 16 e la frazione di Speziale a Cisternino. A perdere la vita una donna di 46 anni, originaria della Romania, ma da tempo residente a Cisternino, dove era sposata. Aveva un figlio di 17 anni. Tutta da chiarire la dinamica dell’incidente.

La donna, una bracciante agricola, stava tornando dal lavoro ed era alla guida di un furgone Ford Transit quando per cause tutte da accertare ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere su di un muretto a secco. Dopo l’urto il mezzo si è ribaltato e per la conducente non c’è stato nulla da fare. È deceduta sul colpo. Sul posto, per estrala dalle lamiere, sono dovute intervenire due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana. Inutile poi i soccorsi portati da un’ambulanza del 118 di Cisternino. I sanitari hanno solo potuto constatare il decesso della 46enne. I rilievi di rito sono stati eseguiti dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fasano in collaborazione con i militari dell’Arma della Stazione di Cisternino. Sul posto anche il comandante della stessa Stazione, Lucio Argentieri.

Il traffico è rimasto bloccato per ore e deviato su arterie alternative anche perché il furgone ribaltato occupava tutta la sezione stradale.

Ultimo aggiornamento: 18:33

