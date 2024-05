Incidente in provincia di Bologna: muore 52enne pugliese

Incidente mortale ieri sera fra Minerbio e Budrio, in provincia di Bologna. Un motociclista di 52 anni, in sella alla propria Yamaha, ha perso il controllo del mezzo che è andato a schiantarsi contro un palo. L’uomo è stato sbalzato a terra ed è deceduto sul colpo. L’incidente è successo poco prima di mezzanotte in via Savena Superiore, all’incrocio con via Argini, località Armarolo. Sono intervenuti 118 e carabinieri di Budrio e della compagnia di Molinella.

La vittima

La vittima si chiamava Pietro Intiglietta, originario di Brindisi e residente a Minerbio. Il 52enne gestiva, insieme alla famiglia, una pizzeria nella vicina località di Ca' de Fabbri.