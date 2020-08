© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un incidente è avvenuto nel pomeriggio lungo la provinciale che collega Mesagne a Latiano, in provincia di Brindisi . Per il motociclista coinvolto, un 51enne, non c'è stato purtroppo nulla da fare: all'arrivo dei soccorsi, l'uomo era già morto.Aggiornamenti nelle prossime ore.