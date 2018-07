Incidente in moto nel Pescarese, grave una 29enne brindisina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una 29enne originaria della provincia di Brindisi e domiciliata in Abruzzo è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in un incidente con la moto avvenuto ieri sera a Vicoli (Pescara), lungo la strada che collega il comune del Pescarese a Catignano (Pescara). La giovane viaggiava a bordo della moto guidata dal compagno, quando lui pare abbia perso il controllo del mezzo, finito a terra. Lanciato l'allarme, i due sono stati trasportati in ospedale. Ad avere la peggio è stata proprio la 29enne, al momento ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia. Nessuna conseguenza grave, invece, per l'uomo. Del caso sono stati informati i Carabinieri della Compagnia di Penne (Pescara).