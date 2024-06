Incidente tra un furgoncino e un'ambulanza: cinque feriti sulla provinciale

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Strada provinciale 16 tra Cisternino e Ceglie Messapica. Nello scontro, che ha visto coinvolti un autocarro e un'ambulanza, sono rimaste ferite cinque persone.

Cosa è successo

L'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni è stato tempestivo e fondamentale per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza l'area del sinistro. L'autista dell'autocarro è rimasto incastrato tra le lamiere e c'è stato bisogno dell'intervento dei vigili per estrarlo.

Al momento dell'incidente l'ambulanza non trasportava alcun paziente, era diretta a Ceglie per un intervento.

Tutte le persone coinvolte nell'incidente sono state prese in carico dal personale del 118, che è intervenuto sul posto con diverse ambulanze.

Le loro condizioni non sono ancora note.

Al momento, il transito veicolare sulla SP 16 è interrotto per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto stradale. Sul posto sono presenti anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.