Incidente in centro città: furgone contro camion. Conducente bloccato tra le lamiere

Incidente in pieno centro oggi a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Intorno alle 13 un furgone Fiorino Fiat, che transitava in via San Lorenzo da Brindisi, è salito su una parte della pedana – rimorchio, agganciata ad un camion Mercedes Actros in sosta, per poi giungere in cima, barcollare e schiantarsi al suolo.

Anziano in ospedale

Il conducente, un anziano cegliese, è rimasto incastrato nel veicolo ribaltato. Alcuni automobilisti di passaggio hanno assistito increduli alla scena e sono subito accorsi per aiutare l’uomo e liberarlo, rimettendo il Fiorino sulle quattro ruote. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco di Ostuni e un’ambulanza del 118. L’anziano, vigili e cosciente, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.