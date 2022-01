Scontro tra auto sulla via del mare: un uomo e una donna in gravi condizioni

Scontro sulla via del mare: due feriti gravi a Carovigno. All’ospedale “Perrino” di Brindisi in codice rosso un uomo di 59anni ed una donna, 56enne. L’incidente si è verificato lungo la provinciale che collega il centro urbano a Torre Santa Sabina. Sul posto i vigili del fuoco di Ostuni per estrarre i feriti dalle auto. Immediato l’arrivo anche dei mezzi del 118. I sanitari hanno disposto il trasferimento nella struttura sanitaria del capoluogo adriatico delle due persone alla guida delle vetture, per tutti gli accertamenti in seguito al violento impatto tra le macchine. Condizioni dei due feriti che sono state monitorante per l’intero pomeriggio da parte dell’equipe medica del “Perrino”. E continueranno ad esserlo anche nelle prossime ore. I rilievi del sinistro sono stati effettuati da parte della Polizia Locale di Carovigno.

Auto sequestrate e indagini in corso

Gli agenti, coordinati dal comandante Lorenzo Renna, hanno acquisito una serie di elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente. Forze dell’ordine che hanno anche svolto servizio di viabilità lungo la provinciale che collega Carovigno a Santa Sabina. Il traffico ha subito alcuni rallentamenti per permettere i rilievi, le operazioni di recupero e rimozione dei mezzi e la pulizia della carreggiata dai detriti. A causa del violento impatto la Dacia si è capovolta, arrestando la sua corsa su un muretto a secco laterale. I due mezzi sono stati sottoposti a sequestro penale. Un tratto del territorio extra-urbano di Carovigno, la Sp 34, ad alta densità di traffico. E spetterà agli inquirenti individuare le cause che hanno determinato il violento impatto tra la Volkswagen Polo ed una Dacia Sandero, che si è verificato a circa tre chilometri dal centro abitato del Comune brindisino. Immediata la richiesta d’intervento da parte degli automobilisti di passaggio che hanno assistito all’incidente.