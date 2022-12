Brindisi, scontro all'incrocio. Deceduto in ospedale uno dei due feriti

Tragico scontro tra auto nel pomeriggio a Brindisi all'incrocio tra l'imbocco per la provinciale per San Donaci e quella che porta a Mesagne-San Pietro Vernotico: due i mezzi coinvolti, una Matiz e un suv Washqai. Sul posto è intervenuta una suadra dei Vigili del fuoco che ha lavorato per estrarre dalle auto i conducenti degli autoveicoli, entrambi rimasti feriti nell'incidente.

Nella dinamica il suv si è ribaltato su se stesso. Il conducente della Matiz, un 82enne di Squinzano, trasportato in ospedale in codice rosso, è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Vano ogni tentativo di salvare la vita all'anziano. Solo una frattura a un arto, invece, per l'altro conducente. Sul posto anche la polizia locale di Brindisi.