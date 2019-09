Schianto in auto: muore una bimba di 4 anni, ferite la mamma e la sorellina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLOGNA - Schianto sulla strada provinciale di San Vitale Ovest, nel bolognese. Muore una bambina, ferite la mamma e una sorellina. Non ce l'ha fatta Aurora Andrisano, la piccola nata quattro anni fa a Francavilla Fontana, città natale e terra di origine della famiglia, emigrata per lavoro in Emilia Romagna da Latiano, in provincia di Brindisi.La bambina era stata ricoverata d'urgenza la notte scorsa all'Ospedale Maggiore di Bologna, assieme alla madre 32enne e alla sorella 14enne, dopo che la loro auto, una Fiat Punto, era uscita di strada finendo in un fosso.L'incidente è avvenuto alle 21.40 di lunedì sera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Medicina e Imola per i rilievi. A causa dell'impatto violentissimo, la donna e le due figlie di 4 e 14 anni erano state trasportate in elicottero in gravi condizioni al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna. Questa mattina, la bambina di 4 anni è deceduta. La 32enne e la ragazzina restano, invece, ricoverate in ospedale. La prognosi è riservata, ma non sarebbero in pericolo di vita.