Schianto tra due auto: entrambi i guidatori sotto l'effetto della droga, uno era pure ubriaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente con sorpresa finale a Francavilla, nel Brindisino. Nello scontro tra due auto sono rimasti feriti entrambi i guidatori, soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso. Lì, la sorpresa: le analisi del sangue hanno evidenziato per entrambi la presenza di tracce di sostanza stupefacente e in più uno presentava anche un tasso alcolemico superiore al consentito.Protagonisti un 19enne di Francavilla Fontana, il guidatore che è risultato essere anche ubriaco, e un 31enne di Grottaglie. Entrambi sono rimasti lievemente feriti, mentre le auto sono state poste sotto sequestro dai carabinieri della compagnia di Francavilla, intervenuti per i rilievi di quello che in apparenza sembrava un banale incidente.