In fiamme il ristorante fuori porta ma i titolari non mollano: «Ripartiremo»

Devastante incendio al ristorante Fuori Porta, ad Oria, che è stato distrutto da una coltre di fiamme e fumo che si sarebbero originati da un cortocircuito partito improvvisamente dalla cucina. Si tratta di quello che viene considerato uno dei migliori locali di Oria e non solo: da circa venti anni è uno dei posti più appetiti della zona e anche tra i meglio recensiti. Il ristorante è rimasto aperto anche durante le meritate ferie dei proprietari. A portato avanti la gestione, i figli.

L'incidente

Poi qualcosa è andato storto ed è accaduto quel che è accaduto. Nulla di doloso, a quanto pare, ma qualcosa che rischia di mettere in ginocchio - perlomeno temporaneamente - una famiglia dedita da molti anni alla ristorazione di qualità. «Non ci scoraggiamo ma piangiamo per questo disastro che ci ha colpito e da cui, seppure in un periodo particolarmente difficile ci rialzeremo nel minor tempo possibile», afferma il capostitpite Mimino De Taranto, promettendo che non ci sarà nessuna resa.

Il futuro

Ora ci vorrà del tempo per ristabilire quella normalità che con impegno e costanza i proprietari erano riusciti a costruirsi mattone dopo mattone, magari avendo anche imparato conoscenza ed esperienza dagli altri, come solo quelli bravi sanno fare. Da quanto si apprende, l’esercizio era coperto da assicurazione, ma ci vorrà del tempo per ritrovarlo bello e suggestivo com’era prima. Chi li conosce lo sa già: ce la faranno a rimettersi in piedi.