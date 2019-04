Pub a fuoco lungo la costa. Paura tra i residenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FASANO - Ennesimo incendio nel Fasanese. Nella notte appena trascorsa le fiamme hanno distrutto il chiosco e un monolocale del noto pub El Chiringuito, a Torre Canne, lungo via Eroi del mare, a poche decine di metri dall’area portuale e dalla spiaggia. In base alle prime risultanze pare che l’incendio dovrebbe essere di natura accidentale, anche se i Carabinieri al momento non escludono altre cause. Sul posto i Vigili del Fuoco non hanno trovato inneschi e a sentire le testimonianze di chi si trovava in zona, pare che si sarebbe visto prima tanto fumo e poi le fiamme. Il locale è gestito da una coppia fasanese. Le fiamme sarebbero partire da un monolocale attiguo al pub e si sarebbero, poi, propagate al chiosco e alla struttura esterna dello stesso fatta di legno e paglia. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni che hanno lavorato per 3 ore prima di avere ragione delle fiamme.