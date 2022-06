Incendio nella riserva: paura a Torre Guaceto

Fiamme nella Riserva. Le prime della stagione a mettere apprensione, per via anche del vento che avrebbe potuto alimentare ulteriormente il rogo se la macchina dei soccorsi non fosse intervenuta con tempestività, dopo la telefonata di segnalazione raccolta dal personale del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.

L'intervento sul posto delle squadre antincendio ha consentito di far rientrare in tempi rapidi l'emergenza. Nel giro di pochi minuti gli operatori di Arif ed il personale dei vigili del fuoco hanno spento le fiamme divampate nell'area agricola posta a monte del ponte di Punta Penna Grossa.

È accaduto nel primo pomeriggio di ieri. Il personale del Consorzio di Gestione dell'area protetta era impegnato nell'attività di monitoraggio della riserva, quando ha notato del fumo che si levava alto dai terreni attigui al ponte di Punta Penna Grossa, l'accesso nord di Torre Guaceto.

Giunti sul posto, gli uomini del Consorzio hanno richiesto l'intervento immediato dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali e dei vigili del fuoco.



Diverse squadre sono sopraggiunte nell'arco di pochi minuti, tanto da riuscire a domare rapidamente il rogo. La velocità con la quale Arif e vigili del fuoco hanno risposto alla richiesta di aiuto è un fattore risultato determinante.

Stando ai rilievi svolti sul posto, l'incendio si sarebbe sviluppato dal bordo strada, per poi propagarsi a causa dell'assenza di precese. Il fuoco ha danneggiato parte della macchia mediterranea che stava nascendo nel terreno incolto da tempo.

«Ringrazio ancora una volta ha commentato Rocky Malatesta, presidente del Consorzio di Torre Guaceto -, Arif e vigili del fuoco per la diligenza con la tenere in sicurezza il nostro territorio. Il loro intervento immediato ha consentito di frenare l'avanzata delle fiamme, che con il forte vento e questo caldo tropicale rischiava di far divenire l'incendio molto più devastante».

