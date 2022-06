Incendio nella notte: a fuoco le palme della rotatoria. È di quattro alberi di palma carbonizzati il bilancio di un incendio che è scoppiato nella serata di sabato nel rondò della circonvallazione Oria-Carosino all’altezza dello svincolo Sava-Francavilla. Le fiamme dopo aver divorato l’erbaccia secca hanno raggiunto gli alberi. Ieri mattina il quadro era desolante agli occhi degli automobilisti in transito in quel tratto della circonvallazione. Tutto bruciato con alberi anneriti dalle lingue di fuoco. Un brutto biglietto da visita per chi raggiunge i centri abitati di Sava o Francavilla o quelli più lontani di Oria o Carosino-Grottaglie.

Questi episodi ma anche tutti gli altri dello stesso genere che si verificano in altre zone specie durante la stagione calda non possono che richiamare l’attenzione alle buone regole. Poiché il materiale combustibile è costituito dalla vegetazione presente che, in funzione delle varie condizioni atmosferiche, può prendere fuoco più o meno facilmente, come ad esempio, nella stagione secca, il comportamento di ogni cittadino deve adeguarsi alle varie situazioni, avendo cura di non provocare inneschi che potrebbero degenerare in un gigantesco incendio. L’innesco può essere rappresentato da una sigaretta accesa gettata per noncuranza su arbusti secchi. Forse il caso del rondò della circonvallazione Oria-Carosino? O la mano di qualcuno per “una pulizia” non consentita? Mistero.