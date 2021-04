Fiamme nel negozio per parrucchieri, chiusa al traffico via Brindisi

SAN PIETRO - Un incendio nelle prime ore del pomeriggio ha distrutto il negozio di articoli di bellezza e forniture per parrucchieri ed estetiste “Madres” a San Pietro Vernotico. Non si conosce ancora la natura ma, secondo un primo sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco di Brindisi, le fiamme si sarebbero generate nel deposito sul retro del negozio.

LE FIAMME

Solo l’intervento tempestivo dei pompieri ha evitato che si propagasse fino al reparto vendite ma il fumo sprigionato dai vari prodotti depositati, ha annerito lo stabile e tutto ciò era all’interno. I danni sarebbero ingenti ma dovrebbero esserci problemi per la struttura dello stabile. Ad accorrere pe primi sono stati i vicini di esercizio che hanno divelto lo sportello del contatore e hanno staccato la corrente elettrica. La circolazione stradale per il tratto della centralissima via Brindisi è rimasto bloccato per tutto il tempo delle operazioni di spegnimento e verifica dei danni.