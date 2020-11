In casa scoppia un incendio: paura per mamma e figlio

Un incendio è scoppiato la notte scorsa all’interno di una abitazione al terzo piano sita all’interno delle palazzine dello Iacp ubicate su via Parri alla periferia di Fasano.

Sulle cause accidentali dell’incendio non dovrebbero esserci dubbi. Sarebbe stato originato da un corto circuito. Nell’abitazione vivono madre e figlio che hanno dovuto abbandonare la casa per mettersi in salvo. Sul posto hanno operato per ore squadre di Vigili del Fuoco di Ostuni, oltre ai Carabinieri, alla Polizia locale. Presente anche un funzionario dell’ufficio tecnico comunale per le verifiche di rito sull’immobile. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, è stato trovato un gatto privo di vita.

Ultimo aggiornamento: 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA