Auto a fuoco nella notte, nel mirino un militare dell'Aeronautica. Si indaga

È di sicura origine dolosa l'incendio che intorno alle 23.45 di ieri sera ha distrutto una Fiat Panda che era parcheggiata per strada in via Beneficio, alla periferia di Oria, in provincia di Brindisi. Qualcuno, per ragioni da chiarire, ha appiccato il fuoco ed è fuggito. Sono in corso indagini per identificare il responsabile del gesto e per comprendere anche il movente.

I fatti

Lungo quello stesso lato della strada vi erano - come ogni notte - altre auto in sosta, ma è stata presa di mira esattamente quella. L'utilitaria è di proprietà di un residente in servizio nelle forze armate (sottufficiale dell'Aeronautica militare) dalla fedina penale immacolata e che ha dichirato di non avere alcun tipo di sospetto nei confronti di chicchessia. Nessun sentore né quel giorno né nei giorni precedenti di poter essere destinatario di una sorta di avvertimento. Il veicolo, alimentato a gasolio, è ormai inservibile. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Francavilla Fontana, contattati nell'immediatezza dei fatti da alcuni residenti che si sono affacciati dopo aver udito il crepitio delle fiamme accompagnato dallo scoppio di cristalli e pneumatici. Si è affacciato anche lo stesso intestatario del mezzo, che è stato ascoltato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile in forza alla Compagnia della Città degli Imperiali.

Le indagini sono ora passate ai militari dell'Arma della stazione di Oria, al comando del luogotenente Roberto Borrello, che hanno già acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

L'analisi dei video potrà fornire indicazioni utili a ricostruire meglio l'accaduto. Qualcuno tra i residenti sostiene di aver notato un uomo incappucciato procedere a passo rapido in direzione della Panda. Poco dopo sarebbe stato udito uno scoppio e infine sarebbero partite le fiamme. I sospetti iniziali hanno fatto pensare a una bottiglia incendiaria (molotov) lanciata nell'abitacolo attraverso uno dei cristalli dell'auto, ma è più probabile - almeno, stando alle prime ipotesi investigative - che sia stato utilizzato più semplicemente del liquido infiammabile. Qualcuno tra i residenti ha riferito di aver udito - poco prima di aver notato l'incendio - una moto sgasare improvvisamente come per allontanarsi a velocità sostenuta da via Beneficio. Le indagini degli investigatori si concentrano soprattutto sulle immagini degli occhi elettronici.