Incendio nella notte a Brindisi. A fuoco l'auto di un professionista del capoluogo adriatico. Non si esclude la pista del dolo.

Paura nella notte

Questa notte intorno alle 2 ha preso fuoco un'auto parcheggiata in via Achille Grandi, nel rione Commenda. Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che i carabinieri per valutare se si tratti di un atto doloso o meno.