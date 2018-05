Incendiato il chiosco di un ex consigliere comunale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAROVIGNO - Incendio di probabile natura dolosa questa notte a Pantagianni, litorale di Carovigno: gravemente danneggiato un chiosco, adibito a bar tavola calda sul mare, di proprietà di Nicola Semeraro, già capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, tra i big del partito nella provincia di Brindisi. Inquirenti al lavoro per ricostruire l'accaduto. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri di Carovigno e della compagnia di San Vito dei Normanni. Nelle prossime ore gli investigatori potrebbero accettare la natura dolosa dell'incendio. Un possibile atto intimidatorio che giunge a ridosso dell'avvio di una campagna elettorale, in cui lo stesso partito rappresentato da Semeraro sarà protagonista. Lo stesso imprenditore carovignese poco più di un anno fa, rimase vittima di un nuovo avvertimento criminale, con un raid all'interno di un uliveto di sua proprietà.