Inaugurato il Castello Alfonsino a Brindisi, le prime immagini

Inaugurazione per il Castello Alfonsino a Brindisi che da oggi ritorna fruibile dopo anni di lavori di restauro. Il castello sarà dotato di guardiania dopo i diversi attacchi vandalici.

«Tutta l’area - dice il funzionario regionale ed ex soprintendente Maria Piccarreta - sarà presidiata. Per la verità lo è già adesso. Dopo di che, il problema degli atti vandalici sta anche alla civiltà delle persone. Io metto in campo quello che posso. Speriamo che, vista l’attenzione da parte della città, il castello sia preservato. Ma il controllo c’è».

La riapertura ufficiale del monumento alle 11 mentre le prime visite guidate, a cura dell’associazione Le Colonne Arte Antica che gestisce già la collezione archeologica Faldetta nella palazzina del Belvedere, partiranno nel pomeriggio. Al costo di 3 euro a persona.