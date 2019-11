Allarme bomba: è attivo il numero verde per chiedere informazioni

BRINDISI - Il Comune di Brindisi ha istituito un numero utile (0831.229888) per le persone che necessitano di assistenza durante l’evacuazione della città, prevista il 15 dicembre, e che non sono già assistite dall’Asl. Il numero sarà attivo da domani 27 novembre. I cittadini che hanno difficoltà a lasciare le loro case in autonomia e che non hanno un posto in cui attendere i tempi previsti per il disinnesco dell’ordigno bellico, potranno usufruire delle 14 aree di accoglienza in cui potranno anche ricevere assistenza ambientale.

In questa prima fase il numero sarà attivo, con quattro operatori, dalle ore 9 alle 12, dal lunedì al venerdì, esclusivamente per raccogliere le informazioni necessarie all’assistenza di coloro che hanno la necessità di essere assistititi. Gli operatori che risponderanno al telefono chiederanno le seguenti informazioni: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo (via, numero civico, piano, presenza di ascensore), componenti del nucleo familiare/assistenza, specifiche necessità (farmaci, ecc…), telefono, altro contatto, annotazioni varie (animali domestici: tipo e taglia, ecc…).

I dati saranno incrociati con quelli già in possesso dalla Asl di Brindisi e tutti coloro che necessitano di assistenza da parte del Comune saranno ricontattati con le istruzioni di preparazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA