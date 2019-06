In viaggio con un carico di 218 chili di droga: arrestato il corriere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FASANO - In viaggio ad alta velocità verso Bari, alla guida di un furgone carico di marijuana. I finanzieri della Compagnia di Fasano, nel corso di un servizio di pattugliamento e controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale, lo hanno intercettato lungo la statale 379 .I militari, dopo aver notato come alcuni pacchi fossero trasportati anche nella cabina del conducente, in corrispondenza del vano situato alle spalle del guidatore, insospettiti, hanno sottoposto a perquisizione il veicolo, scoprendo così il carico di droga: 218 chili in tutto, nascosti all’interno di involucri sigillati. Il conducente (C. C., di 54 anni, originario di Torre Santa Susanna) è stato arrestato.La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro, mentre il furgone utilizzato per il trasporto è stato riconsegnato al legittimo proprietario, risultato estraneo ai fatti.Sempre su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Brindisi, le fiamme gialle hanno arrestato il presunto corriere, accusato di traffico di sostanze stupefacenti e accompagnato presso la Casa Circondariale del capoluogo.L’ennesimo sequestro di sostanza stupefacente nel brindisino, sottolinea il comando provinciale delle Fiamme gialle, conferma l’impegno profuso dalla Guardia di Finanza nelle attività di controllo economico del territorio finalizzato al contrasto di tutti i traffici illeciti.