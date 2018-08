In scooter va dritto all’alt e investe carabiniere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tenta, a bordo di uno scooter, di forzare un posto di blocco, investe uno dei carabinieri, ma alla fine viene arrestato dalla stessa pattuglia di servizio. È accaduto a Francavilla Fontana. Protagonista un 25enne del luogo arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale nonché per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Il motivo della tentata fuga dall’alt imposto dalla pattuglia dell’Arma è presto detto. Il giovane era alla guida dello scooter senza la patente, peraltro mai conseguita, e il mezzo era scoperto di assicurazione obbligatoria. Ad aggravare il tutto la scoperta negli slip di tre bustine in cellophane contenenti in totale 6 grammi di marijuana e la somma di 60 euro in contanti. Nel corso della perquisizione nella sua abitazione sono spuntati fuori ulteriori 71 grammi di marijuana. Dopo le formalità di rito il 25enne è stato sottoposto ai domiciliari, così come disposto dal magistrato.