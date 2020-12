In quarantena 12 classi della Pacuvio I genitori: «La scuola va subito chiusa»

Si moltiplicano i casi di covid all'interno dell'istituto comprensivo Santa Chiara di Brindisi. Dopo le quattro classi dei plessi della materna Jean Piaget e della San Giovanni Bosco, da oggi sono state poste in isolamento fiduciario altre 12 classi della scuola media Marco Pacuvio dopo l'accertata positività di due alunni che frequentano l'istituto di viale Palmiro Togliatti. Lezioni sospese per loro almeno fino a quando non saranno eseguiti i tamponi su alunni e docenti entrati a contatto con gli studenti positivi.

Una notizia che ha fatto andare su tutte le furie i genitori dei bambini che frequentano il comprensivo diretto dal preside Maurizio Fino. Già ieri alcune famiglie dei piccoli della scuola dell'infanzia, contattati dall'Asl dopo la positività accertata di una docente madrelingua esterna all'istituto, si erano rivolte al sindaco Rossi per esprimere preoccupazione e perplessità sul proliferare di casi di coronavirus all'interno del plesso. Neanche ventiquattro ore l'annuncio che dodici classi della scuola secondaria di secondo grado rimarranno in quarantena fino al 16 dicembre. Un anticipo sulle vacanze di natale per questi studenti che si ripercuote inevitabilmente sulle famiglie costrette a prendere concedi e permessi speciali per assistere i figli.

Per ottenere risultati soddisfacenti e riuscire a ridurre realmente la diffusione del virus Sars Cov2, è necessario bloccare alcune attività e limitare le occasioni nelle quali i cittadini, non appartenenti allo stesso nucleo familiare, possono incontrarsi.

«Tra queste c'è proprio la scuola - affermano i genitori - Non ci possono essere scuole di serie A e serie B. In altri istituti, per un solo caso, ricordiamo l'ultimo caso in ordine di tempo di un collaboratore scolastico alla Perasso, è stata disposta per giorni la chiusura del plesso e avviata la sanificazione da parte di personale specializzato».

Un altro punto su cui i genitori non intendono indietreggiare, è quello legato alla sanificazione degli ambienti.

«Oggi apprendiamo, per altro per la prima volta attraverso una circolare del preside - affermano le mamme - che nella scuola media ci sono ben dodici classi in quarantena fino al 16 dicembre. È evidente che qualcosa non sta funzionando a dovere in questo Comprensivo, ecco perché chiediamo al sindaco di chiudere al più presto l'intero istituto prima che si registrino nuovi focolai. Si continuano a tenere aperti i plessi senza effettuare le dovute sanificazioni. Operazioni che competono a ditte specializzate e non al personale Ata».

L'iter per la chiusura di un plesso si esaurisce nel rapporto fra Asl e dirigenti scolastici, anche se il processo è costantemente monitorato dall'assessorato competente e dai servizi educativi del Comune.

«In qualità di Autorità sanitaria locale - afferma il sindaco Riccardo Rossi - non ho timori ad adottare provvedimenti per tutelare la salute pubblica, se necessario. Ho già chiuso diversi istituti con apposita ordinanza sindacale, per consentire all'Asl di effettuare le indagini epidemiologiche e gli eventuali screening necessari. Non ho ricevuto alcuna sollecitazione da parte del dirigente scolastico con il quale ho parlato qualche giorno fa né tantomeno l'amministrazione ha ricevuto richiesta di far sanificare gli ambienti scolastici del comprensivo Santa Chiara».

