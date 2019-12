In casa nasconde 6 chili di erba per la movida Arrestato 43enne

Lo spaccio della droga nel centro storico pare fosse fiorente. Almeno a giudicare dall'attività investigativa che ha consentito il sequestro di sei chili di marijuana all'interno di un appartamento. A margine del blitz, è finito in manette un 43enne del posto, chiamato a rispondere anche di resistenza, per aver tentato con la forza di impedire ai poliziotti di entrare in casa. L'operazione è stata eseguita dagli agenti della Squadra Mobile di Brindisi che all'alba di ieri hanno sequestrato sei chili di marijuana. La droga era nascosta all'interno di un'abitazione nel centro storico. La sostanza stupefacente, destinata alla movida delle piazza cittadine, avrebbe fruttato 10mila euro. L'uomo occupava l'appartamento in pieno centro esclusivamente per dedicarsi ai suoi traffici illeciti. Entrava e usciva da quelle mura, per consegnare a marijuana alla sua clientela. L'abitazione era costantemente monitorata da un sofisticato sistema di video sorveglianza che tuttavia non è riuscito ad individuare per tempo l'irruzione degli agenti. Il 43enne avrebbe tentato di ostacolare l'ingresso della polizia, ingaggiando colluttazione. L'uomo è stato arrestato e tradotto in carcere. © RIPRODUZIONE RISERVATA