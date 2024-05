Doveva essere una grande festa e lo è stato, con ottocento partecipanti sul lungomare pronti a godersi una giornata all’insegna dello sport, della socialità e del divertimento. Entusiasmo alle stelle, dopo uno stop forzato di cinque anni, per il ritorno di “Brindisi in bicicletta”. Famiglie, gruppi di amici e appassionati di ciclismo si sono dati appuntamento per celebrare insieme il ritorno di un evento molto amato e che il prossimo anno raggiungerà lo storico traguardo dei 50 anni.

La nota stonata

Le auto parcheggiate lungo corso Garibaldi e a ridosso dei giardinetti di piazza Vittorio Emanuele II, da dove alle 9 in punto, la festosa carovana si è mossa per raggiungere i quartieri cittadini. Una situazione che ha creato non pochi disagi, con diversi ciclisti che hanno dovuto deviare dal percorso previsto, mettendo a rischio la loro sicurezza e quella degli altri. «Nonostante il grande impegno degli organizzatori, - ha commentato Oreste Pinto, ex assessore allo sport - il ritorno di "Brindisi in bicicletta" ha rappresentato l'ennesima occasione persa per promuovere Brindisi come una città a misura di bambini e famiglie. "Brindisi in bicicletta" è uno degli eventi cardine del senso di appartenenza alla nostra comunità. Una delle rare occasioni in cui si fa gruppo. Da decenni unisce brindisini di tutte le età che si ritrovano a pedalare insieme per le strade della città, respirando un'atmosfera di festa e condivisione. Non si tratta di arrivare primi, ma di godersi ogni momento insieme agli amici, alla famiglia e alla comunità. Ti aspetti che l'entusiasmo - prosegue Pinto -sia accompagnato dalla volontà di creare un ambiente sicuro e accogliente. Succede che ti ritrovi un percorso invaso dalle auto, che disturbano l'atmosfera e rendono difficile godersi appieno l'esperienza in bicicletta. Svuotare le strade dagli autoveicoli durante la ciclopedalata odierna non solo avrebbe garantito la sicurezza dei partecipanti e promosso uno stile di vita più sano e sostenibile, ma sarebbe stato un gesto fortemente simbolico. Corso Garibaldi e i giardinetti del porto avrebbero potuto essere luoghi ideali per promuovere la mobilità sostenibile e il benessere urbano, invece sono il simbolo di quella sensibilità che conti». Il divieto di sosta lungo il percorso cicloturistico avrebbe garantito l'ottima riuscita di un evento già di per sé impeccabile.

La premiazione

Al termine della mattinata ad essere premiati dalle dell’assessore alle Attività produttive del Comune di Brindisi, Luciano Loiacono e dal baby sindaco Diego Caianiello, sono stati, nell’ordine, il cicloturista piú giovane, la piccola Nicole Chirico, il più anziano il signor Marcello Branca classe 1947, i più originali Luna Portolano che ha partecipato travestita dall’eroe dei videogiochi SuperMario, Roberto Iunco travestito in stile anni ‘50, Cristian Cocciolo da venditore ambulante dell'anguria brindisina, Alessandro Cazzato con il figlio Christian a bordo di un particolarissimo tandem e la signora Rita De Matteis con un look coloratissimo esteso anche alla sua bicicletta, infine per la bicicletta più antica premio a Irene Marseglia per aver partecipato con un velocipede degli anni ’50. Si è poi passati al riconoscimento per famiglia più numerosa, i Rollo con 22 cicloturisti iscritti capitanati dalla bisnonna Elisa Rollo. In chiusura della edizione 2024, il XV Trofeo “Mimino Blasi”, assegnato al gruppo con maggior numero di cicloturisti e consegnato per mano del nipote del compianto Blasi alla Asd Li strashiddati (34 iscritti), ha anticipato l’assegnazione del I Trofeo “Romeo Tepore”, istituito in quanto prima edizione in assoluto di Brindisi in bicicletta dalla scomparsa del suo ideatore, con il quale ha attraversato cinque decenni nella storia di Brindisi, stravinto dall’Istituto Comprensivo Casale della Dirigente Scolastica Mariavittoria Caprioli con ben 130 studenti iscritti (scuola che ha inoltre realizzato la grafica celebrativa diventata logo ufficiale della edizione numero 37) che ha alzato la coppa al cielo tra gli applausi di tutti.

