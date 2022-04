Il Volo, il tour estivo parte da Verona. E si aggiunge una tappa a luglio a Ostuni, unico live in Puglia

Il Volo torna live questa estate in tutta Italia con il tour “Il Volo live in concert”, a partire dal 3 e 4 giugno all’Arena di Verona. In scaletta tutti i grandi classici del gruppo dei tre tenori, più i nuovi brani estratti dall’ultimo disco “Il Volo sings Morricone” dedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento. Alle date già annunciate si aggiungono il 26 luglio al Foro Boario di Ostuni (Brindisi), in occasione dell’Ostuni Soundtrack Festival, e il 28 luglio al Teatro Valle Dei Templi di Agrigento. I biglietti sono disponibili da in presale riservata al fans club per 24 ore e dal 20 aprile alle 12, su Ticketone e nei circuiti abituali di prevendita.

Il tour mondiale

Oltre alle date italiane, quest’anno Il Volo torna in tour nel mondo: “Il Volo sings Morricone and more”, in cui Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono accompagnati dall’orchestra sinfonica, partirà dalle principali città europee per poi approdare negli Stati Uniti.

Le date del tour italiano

3 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero “10 Years – Live” del 29 agosto 2021 all’Arena di Verona)

4 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero “10 Years – Live” 30 agosto 2021 all’Arena di Verona)

11 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero “10 Years – Live” del 4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

12 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero “10 Years – Live” del 5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

29 giugno in Piazza Trento Trieste a Ferrara in occasione del Ferrara Summer Festival

21 luglio in Piazza Grande a Palmanova

24 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre Del Lago (LU)

26 luglio al Foro Boario di Ostuni (BR) in occasione dell’OSTUNI SOUNDTRACK FESTIVAL – NUOVA DATA

28 luglio al Teatro Valle Dei Templi di Agrigento – NUOVA DATA

2 settembre in Piazza della Loggia a Brescia

3 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza

15 dicembre 2022 al Pala Alpitour di Torino (recupero “10 Years – Live” del 16 ottobre 2021 e del 10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino)

17 dicembre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero “10 Years – Live” del 23 ottobre 2021 e del 3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

23 dicembre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma (recupero “10 Years – Live” del 20 ottobre 2021 e del 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma)

