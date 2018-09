"Il porto di Brindisi è strategico": il governo corregge l'asse del Nord

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Le parole prounciate dal ministro dell’Economia Giovanni Tria sul ruolo dell’Italia quale potenziale sbocco europeo naturale per la Via della Seta hanno prodotto negli ultimi giorni un vasto assortimento di reazioni, più o meno piccate, tra gli esponenti politici e istituzionali, a tutti i livelli. Il titolare del dicastero, che ha individuato nei porti del nord Adriatico e del Tirreno quelli pronti ad accogliere i bastimenti provenienti dal Vicino e dal Lontano Oriente, è stato “corretto”, anche se in senso lato, dal sottosegretario alle Infrastrutture Edoardo Rixi, in visita a Brindisi in occasione della Giornata della memoria dei militari e civili scomparsi in mare, che a margine della cerimonia ha avuto parole al miele per il ruolo importante che la città ha nel panorama mediterraneo. «Credo che oggi, Brindisi – ha confermato il sottosegretario - rappresenti un momento importante per segnalare a tutto il Paese che il futuro dell’Italia è sul mare e che il Mediterraneo è centrale per lo sviluppo economico». L’esponente leghista non ha fatto riferimento alle parole del ministro ma le sue affermazioni sono state interpretate come ammorbidimento delle dichiarazioni rese da Tria. Il ragionamento del titolare dell’Economia, in più, andrebbe contestualizzato, secondo il consigliere regionale pentastellato Gianluca Bozzetti. «Non darei eccessivo peso a quanto detto dal ministro – spiega il consigliere – il ragionamento andrebbe contestualizzato, anche perché non credo proprio che Tria voglia creare delle sperequazioni territoriali. Il sottosegretario, invece, ha focalizzato la linea della maggioranza di governo».Di segno opposto, invece, è la valutazione del collega di Bozzetti, il mesagnese Mauro Vizzino, seduto in consiglio regionale nei banchi del centrosinistra. «Ancora una volta – attacca – il Sud viene colpito e affondato da logiche incomprensibili: non è il primo caso, purtroppo. Quest’ultimo episodio ci dice in più che l’istituzione di un ministero dedicato al Meridione non ha portato i frutti sperati, vista la mancanza di considerazione delle istanze provenienti