Il medico opera con la febbre: indagato per epidemia colposa

Partecipò ad un intervento chirurgico con i sintomi del Covid, indagato per epidemia colposa un medico dell'ospedale Perrino di Brindisi. La Procura di Brindisi ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di epidemia colposa a carico di un medico chirurgo dell'ospedale Perrino di Brindisi. I fatti risalgono a fine marzo 2020, durante la prima ondata delle pandemia, quando i contagi da Covid esplosero all'improvviso tanto da determinare un lockdown di tutte le attività.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti il medico indagato avrebbe partecipato ad un intervento chirurgico in una delle sale operatorie dell'ospedale Perrino di Brindisi pur manifestando i sintomi del Covid. Il professionista avrebbe avuto la febbre mentre operava. Da lì, sempre stando a quanto sostiene l'accusa, si sarebbero diffusi i contagi all'interno del nosocomio brindisino tanto da indurre la direzione sanitaria a chiudere almeno tre reparti a causa della positività al Covid di medici, infermieri e Oss. Era il primo aprile quando la Asl di Brindisi comunicò la chiusura del reparto di Pneumologia: qui due medici e tre infermieri furono trovati positivi al virus. Tutti gli operatori sanitari furono messi in quarantena e 13 pazienti positivi che erano ricoverati furono trasferiti tra Rianimazione, Infettivi e Medicina. Qualche giorno più tardi il virus si diffuse anche nel reparto di Chirurgia, qui si contagiarono il primario, due chirurghi e un paziente. Come nel caso di Pneumologia, tutto il personale sanitario fu messo in quarantena e tutte le attività di Chirurgia dirottate all'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. Era il 2 aprile 2020 e l'ospedale Perrino in quei giorni era in estremo affanno. Oltre ai medici di Chirurgia erano risultati positivi numerosi altri operatori sanitari. Tra questi: un cardiologo, due chirurghi, una nefrologa, due oncologi e il personale della Pneumologia, due medici, tre infermieri.

