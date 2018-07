Bomba d'acqua sulla città, auto bloccate in via Osanna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Sono bastati pochi minuti. Non più di un’ora di pioggia, intensa e violentissima e la città è finita in ginocchio. La bomba d’acqua che si è abbattuta ieri mattina sul capoluogo ha provocato enormi disagi. Le previsioni meteorologiche che indicavano per ieri forti acquazzoni, si sono rivelate corrette. Il violento nubifragio che ha interessato tutto il Salento ha colpito in particolare Brindisi, con 102 mm di pioggia in due ore che hanno provocato l’esondazione del canale Patri, allagando la città con diverse strade sott’acqua così come scantinati e locali situati al pian terreno. Decine le richieste di intervento dei vigili del fuoco, con pattuglie impegnate a trarre in salvo gli automobilisti rimasti imprigionati all’interno delle loro autovetture.L’acquazzone ha provocato gravi danni all’agricoltura, come segnala Gianni Cantele, presidente di Coldiretti Puglia: «L’ondata di maltempo - dice - imperverserà per 3 giorni circa, accompagnata da raffiche di vento di maestrale, in un momento molto delicato per i vigneti di uva da vino e da tavola, gli ortaggi e gli oliveti. In questa stagione è la grandine l’evento più grave per gli agricoltori perché causa danni irreversibili e provoca la perdita dell’intero raccolto dopo un anno di lavoro». A Brindisi i problemi hanno riguardato soprattutto le coltivazioni di meloni e i vigneti.