Il cavo elettrico cade davanti a un'abitazione, messa in salvo un'anziana

LATIANO - Lo spirito d’osservazione dei volontari della Protezione Civile di Latiano potrebbe aver evitato dei guai seri a un’anziana del paese. Nella tarda serata di sabato una pattuglia dell’associazione ha notato dei cavi elettrici della rete pubblica che penzolavano pericolosamente, adagiandosi sulla tenda parasole in legno di un’abitazione di via Fuortes.I volontari si sono prodigati per avvisare i residenti ma, dall’interno dell’abitazione, non è arrivata nessuna risposta: da quanto si è saputo, la casa è abitata da un’anziana che, a quell’ora poteva già essere a letto. Mentre si cercava di allertare i padroni di casa, è scattato il protocollo usato in simili situazioni: il responsabile della Protezione Civile e la volontaria Emanuela Cinieri hanno messo in sicurezza la zona, impedendo a tutti di avvicinarsi ai cavi; immediatamente è partita la chiamata ai vigili del fuoco che, impegnati in altri interventi, hanno indicato nell’Enel la soluzione migliore al problema. Della questione si è interessato anche il vicesindaco Mauro Vitale che ha collaborato con la Protezione Civile: i carabinieri della locale stazione, ringraziati dell’impegno dal presidente dell’associazione, Francesco Leo, poiché fuori servizio, hanno sollecitato l’intervento della squadra dell’azienda elettrica che, giunta sul posto, ha risolto la questione in circa un’ora.