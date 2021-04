Il caso di Ostuni: l'hub inaugurato domenica ieri chiuso: «Mortificante»

«Non bastava il ritardo inconcepibile nella scelta della sede del centro. Ora anche la chiusura dopo 24 ore. È mortificante tutto ciò». Così l'ex sindaco di Ostuni, Domenico Tanzarella, commenta la scelta dell'Asl di Brindisi di chiudere momentaneamente il centro vaccinale della Città Bianca nel palasport, a 24 ore dall'apertura effettuata appena domenica. Ostuni, infatti, è stata una delle ultime delle realtà della provincia ad avere una sede per la somministrazione del vaccino anti Covid. «L'irrilevanza della classe politica ostunese comporta anche un'irrilevanza istituzionale continua l'ex presidente della provincia di Brindisi - con gli effetti negativi sul territorio che si vede purtroppo ormai sempre con più frequenza».

Per avviare la campagna vaccinale di massa, aperta alla fascia d'età dai 60 ai 79 anni, l'Asl per la giornata di ieri aveva individuato altre soluzioni, non inserendo Ostuni: oltre la conferma di Ceglie Messapica e Fasano, anche le strutture scelte di Brindisi, San Vito dei Normanni, Oria e Sandonaci. Ed in questi centri non sono mancati i disagi logistici con gente in coda ad aspettare all'esterno.

I tempi previsti

Per il palasport della Città Bianca, dopo le prime somministrazioni di domenica, bisognerà attendere almeno altre 48 ore per riprendere l'attività di vaccinazioni. Al momento la pianificazione prevede l'apertura con certezza dello stesso Hub nel centro nel nord brindisino per giovedì e venerdì. Una mancanza di continuità ad Ostuni, lamentata ieri, da più parti, con alcuni cittadini che sono giunti in viale Dello Sport, pronti per vaccinarsi, trovando però chiuse le porte, e rivolgendosi anche alle forze dell'ordine. «Ancora una volta l'Asl di Brindisi non va presa come esempio virtuoso di niente. Sulla questione dei centri vaccinali, davvero stiamo assistendo a qualcosa di desolante: si continua a penalizzare il nostro territorio in modo assurdo», attacca Tanzarella. Il centro Hub della Città Bianca, è stato definito a distanza di circa 5 settimane dalle prime interlocuzioni tra i due enti: l'iniziale ipotesi nell'ex seminario non ha trovato attuazione per alcuni limiti logistici negli spazi. Da qui la scelta che è ricaduta sul palasport. «Continuo a chiedermi come sia stato possibile accumulare tutto questo ritardo, anche in riferimento al fatto, che tra scuole e altre strutture, Ostuni ha almeno 20 siti, anche più idonei di centri più piccoli della provincia. Ed invece - afferma Domenico Tanzarella - siamo costretti a subire prima i clamorosi ritardi, con i tira e molla sulle responsabilità, e poi addirittura la chiusura del Palasport dopo solo 24 ore, a differenza di altri comuni limitrofi, dove ieri si è continuato a vaccinare».

D.San.

© RIPRODUZIONE RISERVATA