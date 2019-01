Il cane fugge da casa e raggiunge Brindisi in treno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Cristina PEDEÈ scappato fino alla stazione ferroviaria per prendere il treno da San Pietro Vernotico e raggiungere Brindisi. E non ci è riuscito solo perché è stato fermato prima, altrimenti la sua fuga sarebbe proseguita. Se si fosse trattato di un adolescente in conflitto con il mondo sarebbe stato quasi normale, ma il fuggitivo è un bellissimo esemplare di pastore di cinque anni che proprio non ha accettato di dover passare un sabato sera da solo senza il suo padrone, fuori casa per impegni, e ha pensato di uscire a cercarlo.Come il bel cagnolone si sia trovato alla stazione ferroviaria proprio mentre giungeva il regionale proveniente da Lecce e diretto a Brindisi che ha sostato qualche minuto alla stazione di San Pietro per far salire i passeggeri a bordo, è difficile saperlo, fatto sta che su quel treno ci è salito, le porte si sono chiuse subito dopo e lui si è accomodato in un vagone. Sono stati gli agenti della Polfer, dopo qualche chilometro, ad accorgersi che l'animale, molto docile e mansueto, viaggiava da solo. Lo hanno così preso in custodia allertando il personale preposto al randagismo di Brindisi che ha poi trasportato il cane al canile. Qui il veterinario ha rilevato il microchip canino risalendo al proprietario, che è stato rintracciato telefonicamente prima ancora che si accorgesse della fuga.Non sono mancate manifestazioni di ilarità da parte del personale che ha preso in custodia il cane, rassicurando il padrone sul suo stato di salute. D'altronde non capita tutti i giorni neanche agli accalappiacani locali di recuperare animali che giungono da altri luoghi con i mezzi pubblici. Con la fuga inoltre, Rex si è guadagnato un week end fuori casa e in compagnia di suoi simili. Il proprietario, infatti, ha dovuto attendere il successivo lunedì mattina all'apertura di tutte le attività, non prima di aver pagato le spese per l'intervento del personale e per lo stallo occupato.Sembra che il motivo della bravata sia stata la mancanza in casa della figura di riferimento con cui si sente tranquillo e al sicuro, per cui ad ogni assenza c'è il rischio che il cane tenti l'evasione. Con i costi sopportati dall'ultima fuga però, il proprietario sta pensando di assumere una dog sitter per i prossimi fine settimana.