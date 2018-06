L'intervista/ Il candidato sindaco Cavalera: «No alla politica degli insulti: il modello è fare sistema»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Sceglie la bellezza, l’avvocato Roberto Cavalera. Il candidato sindaco del centrodestra - con lui Forza Italia, Pri, Brindisi Virtuosa-Udc, Brindisi in alto, Idea e Brindisi Popolare - non ha esitato al momento di indicare il luogo ideale per l’intervista-passeggiata: «Piazza Santa Teresa andrà benissimo», aveva detto subito. Altri candidati avevano chiesto qualche ora per pensarci su. Lui no. «Beh, qui siamo davanti al Monumento ai Caduti, uno dei simboli della città, oggetto di recente ristrutturazione, opera di straordinaria bellezza. Qui c’è la Prefettura, che indica la rappresentanza territoriale del governo. E poi questa piazza magnifica, che è una terrazza sul porto».«La valorizzazione delle nostre risorse e delle nostre eccellenze è uno dei punti-cardine del mio programma. E il porto diventa fondamentale per lo sviluppo della nostra città».«Bisogna lavorare molto sul marketing territoriale, anche d’intesa con gli altri Comuni. Da tempo dico che c’è bisogno di un brand Brindisi, perché la gente da fuori vuole conoscere i nostri profumi, i sapori, vuole assaggiare i prodotti della terra, vuole il nostro vino o le nostre fave, non quelle d’Egitto. I prodotti dell’agroalimentare ci permettono di entrare nei mercati internazionali».«Alzando il livello, in modo molto semplice: facendo sistema con gli operatori. Insisto molto su questi concetti perché per me fare sistema è il modello di comportamento, non ho una visione arroccata della politica, sono un sostenitore della democrazia partecipata, voglio condividere con i cittadini che non devono sentirsi esclusi».«Molte zone vanno interamente risistemate. C’è bisogno di una ricucitura sociale, di progetti di riqualificazione urbana. E poi le periferie devono tornare ad essere sicure, con spazi verdi e dedicati all’attività sportiva. Quando ero ragazzino, giocavo in cortile al rione Commenda. Ha notato che oggi non ci sono più bambini a giocare fuori? Anche questo dà il senso dell’abbandono di alcune aree periferiche».«Abbiamo parcheggi d’interscambio enormi, pensiamo al Cillarese o all’area in cui sorge Brin Park. Noi pensiamo a potenziare un sistema navetta su gomma ecocompatibile che permetta a chi parcheggia nell’area del nuovo centro commerciale - mi riferisco anche a chi proviene dalla provincia - di raggiungere facilmente il centro. Lo stesso vale per la motobarca trasformata in una “circolare del mare”, con una fermata anche nei pressi del Cillarese, dove c’è un parcheggio enorme».«Trovo che sia stato sbagliato prolungare il pagamento del ticket al sabato fino alle 24: si fa cassa sulla movida, e anche sulle famiglie che nel weekend vogliono concedersi una pizza. Lo stesso dicasi all’ora di pranzo: si dovrebbe tornare alla fascia gratuita dalle 14 alle 16, perché chi arriva in centro per un boccone in una tavola calda, non può - oltre ai sette euro consumati mediamente per un pasto - spenderne altri 2-3 per il parcheggio».«Si tratta di un’industria di grande impatto ambientale, nessuno lo nega, ma al tempo stesso è un patrimonio su cui discutere per il futuro, perché dall’industria non si può prescindere. In una recente conferenza stampa promossa da Udc, si è parlato di “territorio zero”, con obiettivi facilmente raggiungibili da qui a tre anni. Si tratta semplicemente di ripensare il modello produttivo del futuro. L’Enel? Considerando il processo di decarbonizzazione, sono convinto che anche l’azienda sia interessata a sedersi attorno a un tavolo per ragionare insieme sul da farsi».«I dati del Cresme sono preoccupanti: se lo stato delle cose rimane questo, la città si ritroverà nel 2036 ad essere abitata in larga parte da over 65. Incontro gruppi di giovani laureati con lode, che dicono di essere felici solo a Natale o a Pasqua, perché nel resto dell’anno i ragazzi vanno fuori. Ma ho conosciuto anche due ragazze che assieme facevano appena 47 anni, e che lavorano presso un’azienda aeronautica locale. Si sono laureate al Nord, una in ingegneria aerospaziale, l’altra in meccanica, e poi sono tornate qui perché volevano dare un contributo al proprio territorio. Mi piacerebbe partire da esempi così».«Ma lo sa che al rione Perrino ci sono persone che vivono in condizioni spaventose? Alcuni mi hanno mostrato in che condizioni si trovano, altri si vergognavano. Non hanno nemmeno i bagni, un padre mi ha confidato che la figlia gli chiede ogni giorno non “cosa” mangiano, ma “se” mangiano. È intollerabile, nel 2018. L’idea allora è quella di una partnership con le imprese per cuocere nel centro cottura di via Basento e distribuire mille pasti in più, magari con l’aiuto delle parrocchie, che possono indicarci le persone bisognose».«Vorrò ascoltare, e non starò rinchiuso nel palazzo. L’attaccamento alla poltrona lo lascio agli altri, lo lascio a Rossi e alla sua idea di candidato sindaco a vita. Rossi ha detto di tutto contro le forze di centrosinistra e ora è con loro, diceva e dice cose contrarie rispetto a una Regione che tra l’altro continua a valorizzare Taranto e Grottaglie dimenticando Brindisi. Come fa Rossi a dire di non avere un problema di carattere politico?».«Guardi, voglio bene ad Angela, ho fatto anche il tifo per lei, ma i miei detrattori si rassegnino: la quadra è stata trovata, ed è il programma, le condizioni sono chiare, si dovrà tutti quanti rigare dritto».«È così. Continuano a dire che rappresento il passato, e su questo tema hanno avvelenato il clima. Fino al primo turno ho deciso che non parteciperò più ai confronti, dopo averne sentite di tutti i colori nel dibattito alla parrocchia San Vito, con le claque che rendevano impossibile la conversazione. Sono stato attaccato anche per la mia professione, mi sono ben guardato dal replicare sugli stessi toni dei miei avversari, ho dovuto dare spiegazioni anche a mia figlia per il livello degli attacchi che ricevo. Sanno che sono il candidato più forte e capisco che abbiano paura, ma è questa la città che vogliono? Quella delle polemiche e degli insulti? Il futuro di Brindisi si decide oggi, la gente chiede opportunità, ed è proprio ascoltando i cittadini, tutti insieme, che noi vogliamo ripartire davvero».