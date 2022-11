Il cadavere di una donna in una cella frigorifera: si indaga. Il figlio in caserma

Il cadavere di una donna di 82 anni è stato ritrovato in una cella frigorifera a Ceglie Messapica (Brindisi). La scoperta è stata fatta dai carabinieri in un terreno alla periferia della cittadina. Il figlio della donna è stato portato in caserma.

L'allarme

A dare l'allarme sono state due nipoti, giunte nel primo pomeriggio nella villetta dove la donna viveva insieme con il figlio per informare la donna - che non vedevano da un anno - della morte di sua sorella, loro madre. Quando hanno suonato, però, l'uomo avrebbe aperto ma non le avrebbe fatte entrare e questo atteggiamento ha fatto insospettire le due donne, che hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La vittima si chiama Maria Prudenza Bellanova.