Il cadavere di una donna è stato ritrovato in una cella frigorifera a Ceglie Messapica (Brindisi). La scoperta è stata fatta dai carabinieri in un terreno alla periferia della cittadina.

Il figlio della donna è stato portato in caserma per essere ascoltato dai militari come persona informata dai fatti. Al momento le indagini non escludono alcuna ipotesi.

Aggiornamenti nelle prossime ore