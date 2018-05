Il bilancio approvato e poi ritirato: è mistero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN PIETRO - Il bilancio di previsione del comune di San Pietro Vernotico approvato con una delibera di Giunta lo scorso 17 aprile, non è mai arrivato in Consiglio. Tutto da rifare, stando ad indiscrezioni trapelate, per cui si attende la pubblicazione di un nuovo bilancio per poi far ripartire la conta dei 20 giorni canonici prima dell’approvazione definitiva.Lo schema del previsionale 2018-2010 approvato dalla commissaria prefettizia Maria Antonietta Olivieri con i poteri della Giunta era stato pubblicato sull’albo pretorio del sito comunale dove è rimasto fino allo scorso 4 maggio prima di essere evidentemente ritirato. Mistero sulle motivazioni che hanno costretto gli addetti ai lavori a non approvare quello schema probabilmente non avendo ricevuto il parere favorevole del revisore dei conti. Per trovare la quadra sul bilancio di previsione erano state ritoccate diverse voci sui tributi e sulle spese correnti e stabilite le varie programmazioni triennali. Era stato inoltre approvato il Documento Unico di Programmazione propedeutico per l’approvazione del bilancio, prodotto secondo i servizi esistenti e per la soluzione delle criticità emerse durante la gestione commissariale, nel quale si indicavano le linee strategiche che nel prossimo triennio porterebbero un miglioramento dell’autonomia finanziaria dell’ente, la riorganizzazione della struttura amministrativa, dei servizi alla persona, l’adozione di misure contro il contenzioso dell’ente.Non è dato sapere tuttavia cosa tra i documenti prodotti o tra le voci ritoccate non sia stato congruo per l’approvazione definitiva del bilancio previsionale. Per lo stesso problema, lo scorso anno all’amministrazione in carica fu affiancato un commissario ad acta che ridefinì e sistemò quello schema che non trovava approvazione secondo il normale iter stabilito dalle disposizioni e dal regolamento amministrativo. Alla base dei problemi finanziari dell’ente c’è sempre l’inefficienza per gli accertamenti e la riscossione dei tributi, molti dei quali con il passare del tempo rischiano la prescrizione. Col venire meno della società mista che si occupava delle riscossioni, non si è provveduto all’internalizzazione del servizio.La carenza cronica di personale rende inoltre impossibile impiegare risorse umane oltre l’ordinario e consentire all’ente di verificare il dovuto al servizio tributi. Una situazione che si incancrenisce sempre più, il primo dei problemi che il prossimo governo si troverà ad affrontare già dall’insediamento. Difficile infatti poter andare oltre gli aumenti fin qui apportati e continuare a mettere le mani nelle tasche dei cittadini virtuosi a fronte dei tanti morosi. Sullo schema di bilancio che sarebbe dovuto essere approvato entro ieri si erano riviste le tariffe di Tari, Tasi e Irpef, l’imposta sulla pubblicità e le affissioni pubbliche, ridefinite le tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale e aggiornati i canoni per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e i prezzi relativi alle aree e ai fabbricati destinati a residenze o ad attività produttive. Rivisti anche i diritti di segreteria e rimborso spese per il rilascio di copie e documenti amministrativi e dei procedimenti amministrativi del settore urbanistica, Sue, ecologia ed ambiente. Stabilite nuove tariffe per i servizi cimiteriali. Nei prossimi giorni dovrebbe essere pubblicato un nuovo schema di bilancio, fuori tempo massimo rispetto ai tempi stabiliti, per poi trovare l’approvazione del revisore dei conti e quindi essere approvato con delibera di Consiglio e scongiurare l’intervento di un altro commissario ad acta.