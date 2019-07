Iguana a spasso per la città, denunciato 47enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri di San Pietro Vernotico hanno denunciato un muratore 47enne del luogo per detenzione illecita di rettili. Infatti nel primo pomeriggio di ieri l'uomo ha consentito che un'iguana lunga 1 metro e 20 cm si allontanasse dal luogo di custodia, raggiungendo via XX Settembre, non adottando neanche le dovute cautele per preservarne l'incolumità. L'uomo deteneva il rettile illecitamente, in quanto non aveva la documentazione prescritta. L'iguana è stata sequestrata.