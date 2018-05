Ignoti rubano le gomme dell'auto di una donna: è la moglie del responsabile Multiservizi arrestato la scorsa settimana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Misterioso episodio la notte scorsa in via Cecoslovacchia, al rione Bozzano di Brindisi: ignoti hanno rubato le gomme dell'auto (una Smart di colore gialla) che risulta essere intestata alla moglie di Daniele Pietanza, il responsabile del personale della Multiservizi arrestato la scorsa settimana per concussione elettorale e furto. Nell'inchiesta risultano indagate 12 persone. Gli inquirenti sono al lavoro per verificare se alla base dell'episodio possano esserci collegamenti con l'inchiesta.